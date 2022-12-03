للعام الثالث.. “الحج والعمرة” تُطلق المبادرة الوطنية لحج ذوي الإعاقة والأيتام

أطلقت وزارة الحج والعمرة، للعام الثالث على التوالي، المبادرة الوطنية لحج الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام، لتمكينهم من أداء الفريضة بكل راحة، وذلك ضِمن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة تماشياً مع رؤية 2030.
وخصصت الوزارة مسارات خاصة لذوي الإعاقة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتنسيق مع الجهات الخدمية، كما وفرت مفتياً للمبادرة، ومتطوعين لخدمتهم على مدار الساعة. وفق “أخبار 24”.