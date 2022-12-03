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جديد المحليات > “الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الغد
03/12/2022   10:53 م

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الغد

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توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية اعتبارًا من مساء غد (الأحد) وحتى (الخميس) المقبل، على مناطق، القصيم والشرقية والحدود الشمالية، وتشمل تأثيراتها، تساقط البرد وجريان السيول وأتربة مثارة وتدنياً في الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة يُتوقع أن تبدأ من مساء الأحد المقبل، وتزداد يوم الإثنين حتى الخميس المقبل.

وأضاف المركز  أن تأثيرها سيمتد إلى المنطقة الشرقية (الجبيل والقطيف والدمام والظهران والخبر وبقيق والأحساء)، وكذلك الرياض (المجمعة والزلفى والغاط وشقراء ورماح). وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من مساء الإثنين حتى الخميس المقبل على معظم أنحاء مناطق مكة وعسير وجازان والباحة والمدينة المنورة.

ونبه الأرصاد إلى أن من المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على بعض المناطق المذكورة حتى نهاية الأسبوع القادم، مبيناً أنه سينوه عن ذلك في بيانات إلحاقية.

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة اعتبارًا من الغد

جديد المحليات
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