طيران “ويز أير” يسّير اليوم أولى رحلاته المباشرة من مطار جدة بأسعار رمزية

تبدأ شركة طيران “ويز أير” الأوروبية للطيران الاقتصادي، اليوم (السبت)، تسيير أولى رحلاتها المباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وقال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، إن رحلات “ويز أير” ستنطلق من الصالة الشمالية، إلى 7 وجهات دولية حول العالم، وبأسعار رمزية.
وكان طيران “ويز إير” بدأ عملياته التشغيلية في المملكة في سبتمبر الماضي، من خلال مؤتمر صحفي في مطار الملك فهد الدولي بـالدمام، لتبدأ الشركة بذلك في تسيير رحلاتها من وإلى المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رحلات “ويز إير” تتيح أكثر من مليون مقعد بسعر مخفض، وتنطلق لعدة وجهات، منها بوخارست، وبودابست، وكاتانيا، ولارتكا، وميلانو، ونابولي، وروما، وتيرانا، وقارنا، والبندقية، وفيينا.