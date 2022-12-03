“نيمار” يعود للمشاركة في تدريبات البرازيل استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية

عاد النجم نيمار دا سيلفا للمشاركة في تدريبات منتخب بلاده البرازيل، مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة كوريا الجنوبية.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 يوم الإثنين، في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت استبعاد المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس حتى نهاية كأس العالم الحالية في قطر بعد تعرضهما للإصابة في مواجهة الكاميرون في ختام منافسات المجموعة السابعة. وفق “أخبار 24”.
وخرج تيليس في الدقيقة 54 من خسارة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون أمس الجمعة، وأعقبه جيسوس بعد عشر دقائق.