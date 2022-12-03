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جديد المحليات > “التعليم” تكمل استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل غدًا
03/12/2022   10:53 م

“التعليم” تكمل استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل غدًا

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ينتظم طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي غداً (الأحد) في مقاعدهم الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال عامهم الدراسي ومواصلة تحصيلهم العلمي.

‏‎وأعلنت وزارة التعليم أنها تتابع عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

‏‎وأكدت الوزارة على وجود حالة من التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تكمل استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بجميع المراحل غدًا

جديد المحليات
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