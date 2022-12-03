لأول مرة.. 4 أجانب من “دوري روشن” في ثمن نهائي المونديال

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد الظهور بصورة مشرفة حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين، لكنه ورغم الوداع فإن الكرة السعودية ستكون حاضرة في ثمن نهائي المونديال عبر “محترفي دوري روشن”.
ولأول مرة يشهد ثمن نهائي كأس العالم تواجد 4 لاعبين من المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يعكس القوة التي يتمتع بها دوري المحترفين باعتباره أحد أبرز الدوريات في آسيا والمنطقة الجاذبة للنجوم.
ويحظى نادي الشباب متصدر دوري روشن للمحترفين بثنائي أجنبي سيوجد في ثمن النهائي، وهما الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيو والبولندي غريغورز كريشوياك.
وقاد “كيم” منتخب بلاده لتحقيق فوز تاريخي أمام البرتغال في آخر جولات دور المجموعات، ليحجز المنتخب الكوري مقعده في ثمن النهائي ويضرب موعدًا مع البرازيل.
في المقابل تأهل غريغورز كريشوياك رفقة منتخب بلاده إلى دور الـ16 حيث سيصطدم المنتخب البولندي بنظيره الفرنسي.
وتأهل المغربي “عبدالرزاق حمدالله” مهاجم الاتحاد رفقة منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، وذلك بعد انطلاقة مثالية للمنتخب المغربي الذي تصدر مجموعته بالفوز على بلجيكا وكندا والتعادل أمام كرواتيا، ليضرب “أسود الأطلس” موعدًا مع إسبانيا.
ويضم المنتخب المغربي أيضًا “منير المحمدي” حارس مرمى الوحدة، والذي كان له دور كبير في حسم بطاقة التأهل إذ شارك في مباراة بلجيكا التي خرج بها بشباك نظيفة. وفق “أخبار 24”.
وكادت حصيلة محترفي دوري روشن المتواجدين في ثمن نهائي المونديال ترتفع إلى 6 لاعبين، لكن خروج الكاميرون رغم فوزها التاريخي على البرازيل (1-0) أنهى مشوار حارس أبها “ديفيز إيباسي” ومهاجم النصر “أبوبكر فينيسنت” اللذين قادا منتخب الأسود لهذا الفوز الذي لم يكن كافيًا بعد فوز أستراليا على صربيا لحساب المجموعة ذاتها – المجموعة الثامنة -.
يذكر أن كأس العالم ضم 35 لاعبًا من الدوري السعودي بينهم 26 لاعبًا من المنتخب السعودي بالإضافة إلى 9 أجانب ينشطون في دوري روشن.