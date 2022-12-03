نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لأول مرة.. 4 أجانب من “دوري روشن” في ثمن نهائي المونديال
03/12/2022   10:53 م

لأول مرة.. 4 أجانب من “دوري روشن” في ثمن نهائي المونديال

+ = -
664

ودع المنتخب السعودي منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد الظهور بصورة مشرفة حقق خلالها إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين، لكنه ورغم الوداع فإن الكرة السعودية ستكون حاضرة في ثمن نهائي المونديال عبر “محترفي دوري روشن”.

ولأول مرة يشهد ثمن نهائي كأس العالم تواجد 4 لاعبين من المحترفين في الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يعكس القوة التي يتمتع بها دوري المحترفين باعتباره أحد أبرز الدوريات في آسيا والمنطقة الجاذبة للنجوم.

ويحظى نادي الشباب متصدر دوري روشن للمحترفين بثنائي أجنبي سيوجد في ثمن النهائي، وهما الكوري الجنوبي كيم سيونغ غيو والبولندي غريغورز كريشوياك.

كيم سيونغ

وقاد “كيم” منتخب بلاده لتحقيق فوز تاريخي أمام البرتغال في آخر جولات دور المجموعات، ليحجز المنتخب الكوري مقعده في ثمن النهائي ويضرب موعدًا مع البرازيل.

في المقابل تأهل غريغورز كريشوياك رفقة منتخب بلاده إلى دور الـ16 حيث سيصطدم المنتخب البولندي بنظيره الفرنسي.

غريغورز كريشوياك

وتأهل المغربي “عبدالرزاق حمدالله” مهاجم الاتحاد رفقة منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، وذلك بعد انطلاقة مثالية للمنتخب المغربي الذي تصدر مجموعته بالفوز على بلجيكا وكندا والتعادل أمام كرواتيا، ليضرب “أسود الأطلس” موعدًا مع إسبانيا.

حمدالله

ويضم المنتخب المغربي أيضًا “منير المحمدي” حارس مرمى الوحدة، والذي كان له دور كبير في حسم بطاقة التأهل إذ شارك في مباراة بلجيكا التي خرج بها بشباك نظيفة. وفق “أخبار 24”.

Image

وكادت حصيلة محترفي دوري روشن المتواجدين في ثمن نهائي المونديال ترتفع إلى 6 لاعبين، لكن خروج الكاميرون رغم فوزها التاريخي على البرازيل (1-0) أنهى مشوار حارس أبها “ديفيز إيباسي” ومهاجم النصر “أبوبكر فينيسنت” اللذين قادا منتخب الأسود لهذا الفوز الذي لم يكن كافيًا بعد فوز أستراليا على صربيا لحساب المجموعة ذاتها – المجموعة الثامنة -.

يذكر أن كأس العالم ضم 35 لاعبًا من الدوري السعودي بينهم 26 لاعبًا من المنتخب السعودي بالإضافة إلى 9 أجانب ينشطون في دوري روشن.

لأول مرة.. 4 أجانب من “دوري روشن” في ثمن نهائي المونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239528.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.