ختام مهرجان الرياض للجوادالعربي الأصيل بتتويج البطل فهد التنهاة بذهبية الأفحل في بطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي

أختتمت أشواط بطولة كأس أبطال الإنتاج السعودي مع ختام فعاليات مهرجان الرياض للجواد العربي الأصيل الذي نظمته منظمة الجواد العربي تحت مظلة هيئة الترفيه بتتويج أبطال الذهب والفضة والبرونز لجميع الفئات بجوائز مالية بلغت سبعمائة وخمسين ألف ريال سعودي وسط عدد كبير من ضيوف المهرجان من داخل المملكة وخارجها وملاك الجياد العربية الأصيلة والزوار المهتمين .
أقيمت البطولة تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والتي شارك بها في 80 رأساً من أبطال جياد الإنتاج المحلي التي خضعت لقوانين منظمة الجواد العربي .
أستمرت الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان الخمسة ملبية إحتياجات جميع الزوار جامعة بين الفروسية والتراث والثقافة والترفيه خالقة بيئة فروسية ترفيهية تراثية جاذبة، والتأكيد على التعريف بالجواد العربي الأصيل، وتثقيف الزوار عنه؛ فقد أعدت فعاليات كثيرة تعنى بذلك، كفعالية استعراض الجياد العربية الأصيلة، والهجانة، وديوانية الفرسان المستوحاة من التراث السعودي الأصيل، وهو المكان المخصص الذي يحتفي بالفرسان بطابع تراثي، تتخلله جلسات الحكايات التراثية، وقصص عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأخرى عن الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وملوك المملكة العربية السعودية، كما تروى فيه أيضا قصص عن الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى فعاليات خاصة بالخيل سعودية الأصل والمنشأ، وهي من السلالات التي وحد على ظهورها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – المملكة العربية السعودية، وورش العمل التشاركية بين المختصين ومربي الخيل والجمهور من زوار المهرجان .
نظم المهرجان أيضا عروض الخيل الاستعراضية، والتي تعد من العروض المحببة لمحبي الخيل، كانت تقام يوميا ًلمدة ساعة كاملة يومياً طيلة أيام المهرجان.
خصصت أيضا نشـاطات تسـمح بالتفاعـل بـين الطفـل والجـواد، حيـث عاش الأطفال تجارب جديدة مع الجياد، كتجربة ركوب الخيل، وطريقـة العنايـة بها وإطعامها. إضافة الى العديد من الفعاليات الترفيهية، والتراثية الأخرى، كعروض الطبخ التراثي الحي، والحرف التراثية، والعروض الفلكلورية، والموسيقي الحية، ومناطق المطاعم والتسوق . أما نتائج البطولات لكأس أبطال الإنتاج السعودي فكانت على الشكل التالي :
بطولة المهرات أعمار سنة حققت لقب الذهب المهرة إرادة عذبة لمربط عذبة أما الفضة فكانت من نصيب المهرة ليالي السيد لمربط السيد فيما جاء البرونز من نصيب المهرة تي اف وسمية لمربط تي اف .
بطولة المهرات أعمار سنتين وثلاث سنوات حققت لقب الذهب المهرة دمشق السيد لمربط السيد أما الفضة فكانت من نصيب المهرة نوف عذبة لمربط عذبة فيما جاء البرونز من نصيب المهرة نيوم الخالدية لمربط أجمل .
بطولة الأفراس حققت لقب الذهب الفرس تيجان المعود لمربط الباخت أما الفضة فكان من نصيب الفرس هيفاء أد لاسطبلات السكب فيما جاء البرونز من نصيب الفرس مقبلة عذبة لمربط أجمل .
بطولة الأمهار أعمار سنة حقق لقب الذهب المهرإياد الخالد لمزرعة الخالد أما الفضة فكانت من نصيب المهر اس كي شاهين لمربط التميمي فيما جاء البرونز من نصب المهر فريد الصواري لمزرعة الصواري .
بطولة الأمهار أعمار سنتين وثلاث سنوات حقق لقب الذهب المهر شامان العريب لمربط العريب أما الفضة فكانت من نصيب المهرجراح المعود فيما جاء البرونز من نصيب المهر زايد آل زايد لسعد آل عايض .
بطولة الفحول حقق لقب الذهب الفحل فهد التنهاة لمربط التنهاة أما الفضة فكانت من نصيب الفحل قابل عذبة فيما جاء لقب البرونز من نصيب الفحل مجلاد الثالث لمربط دوسر .