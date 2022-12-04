طقس اليوم.. أمطار وزخات من البرد على عدة مناطق بينها المدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، على أن تكون متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية (رفحاء) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن).
وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية والجوف وتبوك والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة في مكة المكرمة، و32 درجة في جدة، و30 درجة في المدينة المنورة، و29 درجة في الرياض، و28 درجة في الدمام، و22 درجة في أبها).