أنا قوي.. أول تعليق من “بيليه” بعد تقارير تفيد بتدهور حالته الصحية

أصدر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه بيانًا صحفيًا عبر حسابه على إنستقرام للكشف عن تفاصيل حالته الصحية بعدما أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أنها تدهورت في الساعات الماضية.
وفي وقت سابق أفاد بيان للمستشفى في ساو باولو بأن بيليه مصاب “بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية”، وأن النجم البرازيلي يواصل العلاج من سرطان القولون.
وقال النجم البرازيلي صاحب الـ 82 عامًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”: “أصدقائي. أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع. أنا قوي ولديّ الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد”.
وأضاف: “أود أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة حب تصلني منكم في أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالطاقة”، مضيفًا :”أشاهد البرازيل في كأس العالم أيضا. شكرا جزيلا على كل شئ”. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه تم بث رسائل دعم لبيليه منها إضاءة ملعب لوسيل في الدوحة الذي سيستضيف نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر، وبرج أسباير بجوار استاد خليفة، بصور بيليه يرتدي قميصه الشهير رقم 10.