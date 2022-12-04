“هنا المونديال 15″.. فرنسا تواجه بولندا.. وإنجلترا تلتقى بـ”السنغال”

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الأحد) إقامة مباراتين في انطلاق منافسات دور الـ 16 للبطولة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم الـ 15، حيث تقام اليوم الأحد الموافق 4 ديسمبر 2022، مباراتان في اليوم الـ 15 من مونديال قطر 2022.
فرنسا وبولندا
يلتقى منتخب فرنسا نظيره بولندا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الثمامة الذى يتسع إلى 40 ألف متفرج، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 بالمونديال. وفق “أخبار 24”.
إنجلترا والسنغال
يلتقى منتخب إنجلترا نظيره السنغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت الذى يتسع لأكثر من 60 ألف متفرج، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 بالمونديال.