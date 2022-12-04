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رياضة > أول تعليق من ميسي بعد العبور لربع نهائي كأس العالم
04/12/2022   7:03 ص

أول تعليق من ميسي بعد العبور لربع نهائي كأس العالم

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أكد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن مواجهة أستراليا كانت قوية من الناحية البدنية، مشيرا إلى أنهم سيطروا على مجريات المباراة.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزا على أستراليا بهدفين مقابل هدف واحد في ثمن نهائي كأس العالم، حيث سجل ميسي هدفه التاسع في كأس العالم والأول في الأدوار الإقصائية.

وقال ميسي في تصريحات بعد المباراة، إن مواجهة أستراليا كانت قوية من الناحية البدنية، مؤكدا أن الأرجنتين سيطرت على المباراة وأستراليا لم تهاجم كثيرًا. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “لم يكن لدينا الكثير من وقت الراحة بعد دور المجموعات، كنا قلقين بشأن ذلك لأننا كنا نعلم أنها ستكون مباراة بدنية للغاية”.

وأتم تصريحاته: “علمت أنها المباراة رقم 1000. أعيش كل لحظة بلحظتها، أستمتع بما نمر به ويسعدني أن أتخذ خطوة أخرى للوصول إلى ربع النهائي”.

أول تعليق من ميسي بعد العبور لربع نهائي كأس العالم

رياضة
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