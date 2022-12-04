“ملخص مباريات المونديال 14”.. الأرجنتين وهولندا إلى ربع النهائى

انتهت منافسات اليوم الـ 14 من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت مبارتان لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة، وذلك فى إطار دور الـ 16 بكأس العالم
وحفلت مباريات السبت بالندية والإثارة، بعدما نجحت هولندا فى الانتصار على المنتخب الأمريكى، كما حقق المنتخب الأرجنتينى فوزًا صعبًا على نظيره الأسترالى.
هولندا تعبر أمريكا
تأهل المنتخب الهولندي إلى دور ربع نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره الأمريكي الذي واجهه مساء (السبت).
وتقدم منتخب هولندا مبكرًا بالتحديد عقب مرور 10 دقائق عن طريق اللاعب ممفيس ديباي، قبل أن يضيف زميله دالي بليند الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بتقدم الطواحين بهدفين نظيفين.
وقلّص المنتخب الأمريكي النتيجة بهدف في الدقيقة 76 عن طريق لاعبه حاجي رايت، ولكن قضى دينزل دومفريس على آمال أمريكا بهدف ثالث في الدقيقة 81.
الأرجنتين تنجو من فخ أستراليا
حقق منتخب الأرجنتين فوزًا غاليًا على نظيره أستراليا، مساء السبت، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.
وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35، بعدما سدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس أستراليا من التصدي لها.
وتمكن اللاعب جوليان الفاريز من استغلال خطأ كارثي من حارس أستراليا لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 53.
وبتلك النتيجة، تأهل منتخب الأرجنتين إلى ربع نهائي كأس العالم ليواجه هولندا، التي تغلبت على أمريكا وضربت موعدًا مع راقصي التانجو في الدور المقبل.
وفق “أخبار 24”.