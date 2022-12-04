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رياضة > “مبابي” يوجه رسالة للبرازيلي “بيليه”
04/12/2022   7:03 ص

“مبابي” يوجه رسالة للبرازيلي “بيليه”

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وجه لاعب باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي رسالة إلى الأسطورة البرازيلية بيليه في ظل معاناته الحالية.

وكتب مبابي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أمس السبت: “صلوا من أجل الملك بيليه”.

وأفادت تقارير صحفية برازيلية، أن جسد بيليه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي لمحاربة السرطان وقد تم نقله إلى الرعاية التلطيفية لتخفيف الألم. وفق “أخبار 24”.

ورغم اعتزال بيليه منذ عقود من الزمن إلا أنه لا يزال رمزًا لكرة القدم عمومًا، وليس في البرازيل فقط، وتتأكد مقولته الأشهر أن النجاح ليس من قبيل الصدفة بل بالعمل الجاد والمثابرة والتضحية.

“مبابي” يوجه رسالة للبرازيلي “بيليه”

رياضة
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