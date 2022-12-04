الصندوق الثقافي يعتزم إطلاق برنامج “تمويل صناع الأفلام” مطلع 2023

يعتزم الصندوق الثقافي، التابع لصندوق التنمية الوطني مع مطلع العام المقبل 2023 إطلاق برنامج تمويل قطاع الأفلام، الذي يُتوقع أن يحدث فارقا كبيرا في صناعة الأفلام السعودية.
وعلى هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أكدت نورة الزومان من إدارة التسويق والتواصل في الصندوق الثقافي لـ”أخبار24″، أن الصندوق يعتبر الجهة المشغلة لبرنامج تمويل قطاع الأفلام والذي سيُطلق قريباً، مشيرة إلى أنه منذ إعلان البرنامج وهناك عدد كبير من المتفاعلين والمهتمين بالالتحاق والتسجيل في البرنامج.
وأكدت أن الجميع متحمس لانطلاق البرنامج، وهو مبادرة من “IGNITE” بميزانية 879 مليون ريال، ويهدف لتحفيز قطاع الأفلام من خلال التمويل المخصص لتطوير وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات.