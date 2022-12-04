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جديد المحليات > لتمكين التوظيف المستدام ومواكبة متغيرات سوق العمل.. “هدف” يُعيد تصميم برامج الدعم
04/12/2022   1:55 م

لتمكين التوظيف المستدام ومواكبة متغيرات سوق العمل.. “هدف” يُعيد تصميم برامج الدعم

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أعاد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تصميم برامجه للتدريب والتوظيف لمواكبة متغيرات وتحديات سوق العمل.

وأبان الصندوق أنه يسعى من خلال هذه الخطوة لتحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل في دعم تطوير الموارد البشرية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المواءمة بين العرض والطلب للوظائف، وتمكين التوظيف المستدام للفئات التي تواجه تحديات لدخول سوق العمل أو البقاء فيه.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة الصندوق مؤخراً، والتي تدعم المواءمة بين التخصصات واحتياجات السوق، ورفع كفاءة ومساهمة الكوادر الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أن الاستراتيجية تضمنت إعادة تصميم برامج ومبادرات الصندوق الموجهة للمستفيدين؛ لتصبح 8 برامج تشمل دعم التدريب، والتدريب على رأس العمل، والتدريب الإلكتروني، والإرشاد المهني، بالإضافة إلى المواءمة الوظيفية، ودعم الدخل، والتمكين، وإعانة الباحثين عن عمل. وفق “أخبار 24”.

لتمكين التوظيف المستدام ومواكبة متغيرات سوق العمل.. “هدف” يُعيد تصميم برامج الدعم

جديد المحليات
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