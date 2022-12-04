بين 91 إلى 99 ريالًا.. إعلان النطاق السعري لطرح أسهم شركة أرامكو لزيوت الأساس “لوبريف”

أعلنت شركة “الأهلي المالية”، النطاق السعري للطرح العام لشركة “أرامكو لزيوت الأساس – لوبريف”، وبدء عملية بناء سِجل الأوامر للفئات المشاركة.
وأوضحت أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 91 ريالا و99 ريالا سعوديا للسهم الواحد.
ولفتت إلى أن عملية الطرح تتمثل في طرح خمسين مليون وخمسة وأربعين ألف سهم عادي من أسهم الشركة (“أسهم الطرح”)، وهو ما يمثل 29.6 % من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهم الحالي للشركة.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 8.4 مليون سهم.
وأكدت على أن عملية المشاركة تقتصر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، مبينة أن عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة تبدأ من اليوم (الأحد)، وتستمر لمدة ستة أيام حتى يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022م. وسيتم إعلان السعر النهائي لأسهم الطرح يوم الأحد 11 ديسمبر 2022م، وذلك بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه بعد تحديد السعر النهائي، سيبدأ اكتتاب الأفراد، وستكون فترة الطرح للأفراد لمدة خمسة أيام تبدأ من يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022م إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م.