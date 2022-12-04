وفاة الإعلامي المصري الشهير “مفيد فوزي” عن عمر يناهز 89 عاماً

توفي الإعلامي والصحفي المصري الشهير مفيد فوزي اليوم (الأحد)، عن عمر يناهز 89 عاما.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن الراحل كان يعاني من المرض، ورقد منذ شهر في أحد المستشفيات بالقاهرة، حيث خضع لعملية جراحية في القنوات المرارية.
وأعلنت ابنته “حنان” أن جثمان والدها سيُشيع من كنيسة المرعشلي بحي الزمالك بمدينة القاهرة.
ويعد مفيد فوزي أحد أهم الإعلاميين والصحفيين وله تاريخ كبير في العمل الإعلامي والصحفي، والذي ولد في العام 1933 بمحافظة بني سويف،
وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية في إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية في الأردن والإمارات وقطر. وفق “أخبار 24”.