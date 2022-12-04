انطلق اليوم (الأحد)، مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني الذي تقيمه الإدارة العامة للمرور عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرةً إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.
وأظهرت منصة “أبشر”، حصول اللوحة (ط ع ح 1) على أعلى مزايدة حيث وصلت حتى الآن إلى 51 ألف ريال، فيما وصلت المزايدة في اللوحة (ر ح ى 3333) إلى 12.5 ألف ريال، وفي اللوحتين (ر د ل 1111) و(ر ا و 8888) إلى 11 ألف ريال، بينما وصلت المزايدات إلى أكثر من 10 آلاف ريال في عدد من اللوحات الأخرى منها: ( ا ب ل 55)، و(ن و ق 9).
وفق “أخبار 24”.