أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، انخفاض الحالات الحرجة، وارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” ومعدل التعافي من المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 18 حالة عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 825773 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 41 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813298 حالة، مبينة أنه تم تسجيل خروج 4 حالات من العناية المركزة لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 42 حالة.
وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9472 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.