69 % نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق على السلع خلال عام

كشف مجلس تنسيق المحتوى المحلي، أن نسبة المحتوى المحلي بلغت 45.8% من إجمالي الإنفاق في مشتريات الشركات الأعضاء من السلع والخدمات؛ في عام 2021م.
وقال إن نسبة مؤشر مشتريات السلع المحلية بلغت 69.25% من إجمالي الإنفاق على السلع لعام 2021، فيما بلغت قيمة الفرص التي جرى تطويرها وإطلاقها بهدف زيادة المحتوى المحلي 24.8 مليار ريال.
وأضاف أنه تم من خلال مبادرة توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية؛ توطين 176 صناعة من عام 2019 حتى عام 2022 بقيمة استثمارات بلغت 128 مليار ريال.
وناقش المجلس خلال اجتماعه السادس، برئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف؛ التقدّم في مبادرات المجلس، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري، وعدد من الرؤساء التنفيذيين وممثلي أعضاء المجلس من الوزرات والهيئات والشركات.
يُذكر أن المجلس يعمل على قيادة مسيرة تنمية المحتوى المحلي تحت مظلة واحدة، وتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيـد الجهود، كما يعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص بناءً على معايير محددة. وفق “أخبار 24”.