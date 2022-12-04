بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبدأ نشاطه بـ6 منتجات تمويلية وبدعم يقارب 3 مليارات ريال

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بدء نشاطه لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ6 منتجات تمويلية.
وأعلن البنك عن دعم القطاع بما يقارب 3 مليارات ريال؛ وذلك من خلال عقد 15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل ويشمل المصارف وشركات التمويل والتقنية المالية.
وكشف البنك عن 6 منتجات لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل برنامج تمويل المتاجر الإلكترونية، ويستهدف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنتج التمويل المتجدد لتوفير تمويل قصير الأجل، والتمويل متناهي الصغر الذي يوفر تمويلاً سريعاً وفعالاً للمنشآت متناهية الصغر.
وتشمل منتجات البنك أيضاً بطاقة ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي توفر حلول وخدمات الدفع التي ستمكن المنشآت من تغطية نفقات أعمالها اليومية من خلال خيارات سداد مرنة.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد التويجري، عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من المبادرات التي تهدف لزيادة مساهمتها في الاقتصاد المحلي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الأستاذ مازن الغنيم أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشهد طلباً مرتفعاً ومتسارعاً على منتجات التمويل، وأنه تم تصميم منتجات البنك لتستجيب لمتطلبات السوق، وتلائم احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بمزايا مبتكرة. وفق “أخبار 24”.