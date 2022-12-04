دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخِّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.
وبيَّنت أنه بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد ستتأثر مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر أجزاء من منطقة الرياض وحائل بأمطار متوسطة في مجملها، لافتة إلى أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة.
وأهابت المديرية العامة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للحفاظ على السلامة. وفق “أخبار 24”.