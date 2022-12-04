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جديد المحليات > “الجوازات”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام للأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير
04/12/2022   5:01 م

“الجوازات”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام للأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، سيعرض نفسه لعقوبات بالسجن والغرامة والحرمان من الاستقدام.

وقالت “الجوازات” إنه سيتم تطبيق العقوبات بحق صاحب العمل المتمثلة في الغرامة مالية بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.  وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: السجن والغرامة والمنع من الاستقدام للأفراد الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير

جديد المحليات
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