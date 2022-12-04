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جديد المناطق > “شرطة الرياض” تحدد هُوِيَّة أشخاص ظهروا بفيديو متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش والذوق العام
04/12/2022   10:40 م

“شرطة الرياض” تحدد هُوِيَّة أشخاص ظهروا بفيديو متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش والذوق العام

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تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأشخاص الذين ظهروا بالمحتوى المرئي خالفوا نظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.

وأكد أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وفق “أخبار 24”.

“شرطة الرياض” تحدد هُوِيَّة أشخاص ظهروا بفيديو متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش والذوق العام

جديد المناطق
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