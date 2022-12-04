“شرطة الرياض” تحدد هُوِيَّة أشخاص ظهروا بفيديو متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش والذوق العام

تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين ظهروا في محتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأشخاص الذين ظهروا بالمحتوى المرئي خالفوا نظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة.
وأكد أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
#شرطة_الرياض تحديد هوية أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام #مكافحة_التحرش ولائحة الذوق العام#تم_القبضhttps://t.co/sUnEACihhh pic.twitter.com/KhbTaCltpf
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 4, 2022
وفق “أخبار 24”.