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جديد المحليات > في يومهم العالمي.. “الإذاعة والتلفزيون” تستقبل عددًا من ذوي الإعاقة لتجربة العمل التلفزيوني
04/12/2022   10:40 م

في يومهم العالمي.. “الإذاعة والتلفزيون” تستقبل عددًا من ذوي الإعاقة لتجربة العمل التلفزيوني

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استقبلت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عددًا من ذوي الإعاقة بالورود، لتجربة العمل التلفزيوني، وذلك تزامنًا مع احتفاء العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأظهر الفيديو، استقبال الهيئة، عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح الاستوديوهات ومشاركتهم تجربة العمل التليفزيوني، وعمل محاكاة لتقديم البرامج الإذاعية والإخراج، وسط حالة من السعادة ظهرت على وجوههم.

واحتفل العالم، أمس السبت، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، بهدف نشر الوعي بأهمية دعمهم ومساندتهم لمواجهة التحديات التي تعيقهم من قبل المجتمع، بالإضافة لتأكيد دورهم الفعال في الحياة بشكل عام. وفق “أخبار 24”.

في يومهم العالمي.. “الإذاعة والتلفزيون” تستقبل عددًا من ذوي الإعاقة لتجربة العمل التلفزيوني

جديد المحليات
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