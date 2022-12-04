في يومهم العالمي.. “الإذاعة والتلفزيون” تستقبل عددًا من ذوي الإعاقة لتجربة العمل التلفزيوني

استقبلت هيئة الإذاعة والتلفزيون، عددًا من ذوي الإعاقة بالورود، لتجربة العمل التلفزيوني، وذلك تزامنًا مع احتفاء العالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة.
وأظهر الفيديو، استقبال الهيئة، عددًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم فتح الاستوديوهات ومشاركتهم تجربة العمل التليفزيوني، وعمل محاكاة لتقديم البرامج الإذاعية والإخراج، وسط حالة من السعادة ظهرت على وجوههم.
واحتفل العالم، أمس السبت، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، بهدف نشر الوعي بأهمية دعمهم ومساندتهم لمواجهة التحديات التي تعيقهم من قبل المجتمع، بالإضافة لتأكيد دورهم الفعال في الحياة بشكل عام. وفق “أخبار 24”.
#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون تستقبل عددًا من ذوي الإعاقة لتجربة العمل التلفزيوني تزامنًا مع احتفاء العالم بـ #اليوم_العالمي_لذوي_الإعاقة. pic.twitter.com/KpfdOrDUbR
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 4, 2022