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جديد المحليات > لتقديم حلول تمويلية.. “بنك المنشآت” يوقع 15 اتفاقية تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويلية
04/12/2022   10:40 م

لتقديم حلول تمويلية.. “بنك المنشآت” يوقع 15 اتفاقية تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويلية

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وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 15 اتفاقية تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويلية، منها بنوك تجارية وشركات تمويل وشركات تقنية؛ بهدف زيادة التمويل المقدم للقطاع؛ لتقديم حلول تمويلية للقطاع.

شملت قائمة البنوك ضمن برنامج التمويل المشترك، كلاً من: بنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي البريطاني، والبنك الفرنسي، وبنك الجزيرة؛ بغرض تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهوامش ربح تنافسية للتوسع في أعمالهم.

كما شملت الاتفاقيات، مع المؤسسات التمويلية برنامج القروض منخفضة التكلفة، إلى جانب اتفاقية تعاون إطارية مع بنك الاستثمارات الفرنسي، وبنك تنمية الصناعات الصغيرة الهندي، بالإضافة إلى البنك الصناعي الكوري؛ للتعاون المشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في تأسيس البنك؛ بما يشمل الاستشارات الفنية للبنية التحتية الرقمية وإدارة المخاطر. وفق “أخبار 24”.

لتقديم حلول تمويلية.. “بنك المنشآت” يوقع 15 اتفاقية تعاون مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويلية

جديد المحليات
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