برعاية أمير مكة.. بدء فعاليات ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له (صور)

انطلقت، اليوم (الأحد)، فعاليات اليوم الأول لملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، بفندق هيلتون للمؤتمرات بمكة المكرمة والذي يقام بالتزامن مع يوم التطوع العالمي، برعاية أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.
وتضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة حوارية عن تكامل القطاعات المختلفة لدعم وابتكار المبادرات التطوعية في القطاع البلدي، وعقد ورشة عمل لابتكار فرص تطوعية نوعية في مجال خدمة ضيوف الرحمن بالقطاع البلدي قدمتها مديرة إدارة التطوع بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نوير الهيضل، وتعمل الورشة على تصميم مبادرة كبرى لخدمة ضيوف الرحمن بموسم حج 1444هـ.
كما تم عقد ورشة بعنوان “ابتكار فرص تطوعية في مسار التشوهات البصرية والرقابة على تحسين المشهد الحضري” والتي من مخرجاتها تطوير دليل الفرص التطوعية بمسار تحسين المشهد الحضري والرقابة وتحديد مسارات فرص إشراك المجتمع بالبرنامج.
وأوضح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبدالله البدير خلال كلمته أن الوزارة أنشأت 9 آلاف فرصة تطوعية في جميع مدن ومحافظات المملكة نفذها أكثر من 250 ألف متطوع ومتطوعة عبر 700 ألف ساعة عمل تطوعية، إضافة إلى تأسيس وتمكين 17 إدارة للمشاركة المجتمعية، وتحقيق المركز الثاني على مستوى المملكة في دعم برامج التطوع لعام 2021.
يُذكر أن الملتقى الذي يقام على مدى يومين يهدف إلى التعريف بجهود الأمانات والبلديات في مجال التطوع وطرح الفرص التطوعية وتسهيل عمل المتطوعين بما يخدم المواطنين والمقيمين وبما يخدم أهداف رؤية 2030.
وفق “أخبار 24”.