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رياضة > كأس العالم.. فرنسا تفوز على بولندا بثلاثية وتحجز مقعدًا في ربع النهائي (فيديو وصور)
04/12/2022   10:41 م

كأس العالم.. فرنسا تفوز على بولندا بثلاثية وتحجز مقعدًا في ربع النهائي (فيديو وصور)

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حقق منتخب فرنسا فوزًا ثمينًا على بولندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وحجز حامل اللقب في الدور ربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حصل عليه في مونديال روسيا 2018.

وافتتح أوليفيه جيرو أهداف المنتخب الفرنسي قبل نهاية الشوط الاول وتحديدًا عند الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من كيليان مبابي.

وأضاف مبابي الهدف الثاني من تسديدة قوية سكنت شباك حارس بولندا تشيزني عند الدقيقة 73.

وعزز مبابي تقدم فرنسا وسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بعد تمريرة ماركوس تورام في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع.

وقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بولندا من ركلة جزاء عند الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وينتظر منتخب فرنسا الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال لمواجهته في ربع نهائي كأس العالم 2022.

الاخصر

الاخصر

الاخصر

كأس العالم.. فرنسا تفوز على بولندا بثلاثية وتحجز مقعدًا في ربع النهائي (فيديو وصور)

رياضة
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