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جديد المحليات > “هيئة النقل” تسمح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية العام القادم
04/12/2022   10:39 م

“هيئة النقل” تسمح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية العام القادم

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، السماح للسيارات الصغيرة التي تكون المسافة بين محوريها بين (2,60م) و (2,70م)، بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، على ألا يزيد عمرها التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، وذلك حتى نهاية 2023.

كما أعلنت الهيئة تمديد فترة السماح للسيارات التي تزيد المسافة بين محوريها عن (2,70م) ولا يزيد عمرها التشغيلي عن 7 سنوات من سنة الصنع، بالعمل في نشاط تطبيقات نقل الركاب، وذلك حتى نهاية العام الميلادي 2023، على أن تقوم الشركات المرخصة بإضافة تصنيف خاص للسيارات الصغيرة وإيضاح الحد الأقصى لعدد الركاب في المركبة، والالتزام بعدم السماح لتلك المركبات بالعمل في المطارات وبين المدن. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف إتاحة المزيد من خيارات التنقل للمستفيدين، وتعزيز توفر الخدمة وضمان سرعة الاستجابة، وكذلك دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب في المملكة.

"هيئة النقل": السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى 2023م

“هيئة النقل” تسمح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل الركاب حتى نهاية العام القادم

جديد المحليات
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