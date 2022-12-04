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جديد المناطق > تجمع الشرقية الصحي ينشئ مركزاً للعيادات التخصصية بالقطيف بـ25 مليون ريال
04/12/2022   10:40 م

تجمع الشرقية الصحي ينشئ مركزاً للعيادات التخصصية بالقطيف بـ25 مليون ريال

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يعتزم تجمع الشرقية الصحي إنشاء مركز للعيادات التخصصية بمحافظة القطيف ضمن الشراكة المجتمعية وبالتعاون مع القطاع الخاص بمسمى “مركز أحمد بن عبدالله آل نوح للرعاية الصحي”.

ويهدف إنشاء المركز بحي الجامعيين في جزيرة تاروت، لتطوير الخدمات الصحية، على مساحة 10 آلاف متر مربع بعدد 47 عيادة، مع مشاريع أخرى مستقبلية لتعزيز الأداء والخدمات الصحية وتلبية احتياجات المنطقة.

وأوضح التجمع أن تكلفة إنشاء وتجهيز المشروع 25 مليون ريال، وهو ضمن اتفاقية شراكة مجتمعية بين القطاع الخاص وتجمع الشرقية الصحي، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية.  وفق “أخبار 24”.

كما أن هناك مشاريع مستقبلية يعمل تجمع الشرقية الصحي على تنفيذها ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتلبية احتياجاتها، منها مراكز علاجية متخصصة.

تجمع الشرقية الصحي ينشئ مركزاً للعيادات التخصصية بالقطيف بـ25 مليون ريال

جديد المناطق
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