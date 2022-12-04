رصد 7 حالات عبث في فئة “مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحُمر” بمهرجان “الإبل”

رصدت لجنة كشف العبث بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تُقام تحت شعار “همة طويق”، 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر.
وجاء قرار اللجنة بمعاقبة المشاركين، واستبعاد المفاريد المخالفة التي تم رصدها من المنافسة، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.
وكان نادي الإبل قد استحدث في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة عليا للاستئناف، تعمل على مراجعة عمل لجنة العبث، والتأكد من الحالة بعد اعتراض المالك، ودفع رسوم الاعتراض. وفق “أخبار 24”.