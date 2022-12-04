نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رصد 7 حالات عبث في فئة “مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحُمر” بمهرجان “الإبل”
04/12/2022   10:39 م

رصد 7 حالات عبث في فئة “مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحُمر” بمهرجان “الإبل”

+ = -
677

رصدت لجنة كشف العبث بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، والتي تُقام تحت شعار “همة طويق”، 7 حالات عبث في فئة مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحمر.

وجاء قرار اللجنة بمعاقبة المشاركين، واستبعاد المفاريد المخالفة التي تم رصدها من المنافسة، فيما تم قبول حالة استئناف واحدة في فئة فردي قعدان مجاهيم.

وكان نادي الإبل قد استحدث في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لجنة عليا للاستئناف، تعمل على مراجعة عمل لجنة العبث، والتأكد من الحالة بعد اعتراض المالك، ودفع رسوم الاعتراض.  وفق “أخبار 24”.

رصد 7 حالات عبث في فئة “مفاريد قعدان للوني المجاهيم والحُمر” بمهرجان “الإبل”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239673.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.