“تداول” تطلق إطار عمل “صانع السوق” للأسهم والمشتقات المالية

أعلنت “تداول” السعودية، اليوم الأحد، إطلاق إطار عمل صانع السوق، ويشمل أسواق الأسهم والمشتقات المالية، والذي يهدف إلى ضمان زيادة السيولة وكفاءة تحديد الأسعار في السوق المالية.
وبموجب لائحة صناعة السوق، يتعيّن على مَن يرغب في ممارسة نشاطات صناعة السوق، أن يكون عضو سوق أو عضو سوق المشتقات في “تداول”، ويمكن أن يزاول أنشطة صناعة السوق لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عملائه.
كما سيقوم صانع السوق، بإدخال أوامر بيع وشراء للورقة المالية المدرجة ذات العلاقة بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوحة لغرض ضمان توفر السيولة لتلك الورقة المالية وفق أحكام اللائحة. وفق “أخبار 24”.
وقال المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: إن الإعلان عن صانع السوق خطوة مهمة لضمان توفر السيولة بما يتوافق مع المعايير والممارسات المعتمدة عالمياً، كما ستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة “تداول” السعودية كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.