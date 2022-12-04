“الثقافة” تعلن إطلاق المرحلة الثالثة من تراخيص منصة “أبدع”

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، عن إطلاق المرحلة الثالثة من تراخيص المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية “أبدع”، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتتضمن المنصة تراخيص المعاهد التدريبية، ومعاهد التدريب العالي؛ والتي تهدف إلى دعم وتعزيز نشاط التدريب الثقافي، وتوفير تجربة متكاملة للمستثمر في نشاط التدريب الثقافي.
ودعت الوزارة المستثمرين في قطاع التدريب الثقافي الذين لم يحصلوا على ترخيص لمزاولة أنشطتهم، للتقدم للحصول على رخصة منشأة تدريبية، والموافقة والتفعيل لبرامجهم في المجالات المتنوعة في الثقافة والفنون، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “أبدع”.
وأوضحت أنه يمكن للمستثمرين في القطاع الثقافي الذين سبق لهم الحصول على رخصة منشأة تدريبية عن طريق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التقدم بتسكين رخصة المنشأة التدريبية في المنصة. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت منصة “أبدع” الخاصة بإصدار تصاريح وتراخيص مزاولة الأنشطة الثقافية والفنية للأفراد والمنشآت في شهر مارس 2021م، ضِمن مبادرات برنامج جودة الحياة.