برنامج خادم الحرمين للابتعاث يعلن بدء استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/ 2024

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بدء استقبال طلبات القبول للعام الأكاديمي 2023/2024؛ وذلك بدءاً من اليوم (الأحد) حتى 5 /5/ 2023.
وأوضح البرنامج أن المسارات المتاحة تشمل مسار الرواد، والبحث والتطوير، ومسار إمداد، وواعد؛ وذلك بهدف رفع كفاءة رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين أن الشروط العامة للتقديم والابتعاث تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحسن السير والسلوك، وأن يكون لديه قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بالمسار المطلوب، إلى جانب اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس.
وأضاف أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث؛ وفق الشروط الخاصة بالمسار المطلوب، وأن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار، وأن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.
من جانبها، قالت وكيلة وزارة التعليم للابتعاث الدكتورة أمل شقير إن التقديم يشمل أفضل التخصصات النوعية من الجامعات العالمية الرائدة، التي تم اختيارها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، وكذلك دعم التخصصات الجديدة والمتنوعة في القطاعات الواعدة بالمملكة.
ويمكن الاطلاع على الموقع التعريفي للبرنامج؛ لمعرفةالمزيد من التفاصيل.
وفق “أخبار 24”.