“أمانة الشرقية” تعلن ترسية أول مشروع استثماري للوحات الإعلانية المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، ترسية أول مشروع استثماري للوحات الإعلانية المخصصة للحافلات وسيارات الأجرة، والذي جاء بين عدة فرص استثمارية ضمن استراتيجية المخطط الإعلاني لتعزيز جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن المخطط راعى عدداً من الجوانب، مثل توحيد الهوية البصرية للوحات الإعلانية؛ بما يتناسب مع الهوية العمرانية للمنطقة، وتحديد الأعداد المناسبة منها لضمان عدم إحداث تلوّث بصري من تكدّس اللوحات الإعلانية في بعض التقاطعات، بتمكين شرائح إعلانية جديدة على واجهات المباني، وسيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على الأراضي البيضاء، بالإضافة إلى تحديد مناطق رقمية لتحويلها إلى معالم رئيسة للمدينة مستقبلاً، بأعداد مناسبة من اللوحات تضفي بُعداً جمالياً للمدينة وتمنع من الانتشار العشوائي لها في الطرق والشوارع. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المخطط الإعلاني، يتضمن 13 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة والهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لضخ استثمارات نوعية بالمنطقة، وتضمن تخصيص 1007 لوحات إعلانية، و30 لوحة للشرائح الجديدة، موضحة أنه سيتم تخصيص منطقتين رقميتين، وتضمين عناصر المدن الذكية في مختلف الوسائل الإعلانية وتصميم هوية إعلانية للمدينة.
ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية عبر منصة (فرص) للاستثمار البلدي أو للتواصل مع مركز التميز الاستثماري بأمانة المنطقة الشرقية.