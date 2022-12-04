لتعزيز السيولة.. “السوق المالية” توافق على لائحة وإجراءات صناعة السوق

وافقت هيئة السوق المالية، على لائحة وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة تداول، وذلك لتنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة، والآثار المترتبة على قبول طلب التسجيل، ووصف آلية ممارسة نشاطات صناعة السوق.
وتتضمن اللائحة، النشاطات التي يقوم بها صانع السوق، من خلال توفير أوامر لشراء وبيع الأوراق المالية خلال جلسة السوق، لتعزيز السيولة.
كما تضمنت الشروط أن يكون حاصلاً على عضوية السوق أو عضوية سوق المشتقات، ولديه السياسات والإجراءات المكتوبة للفصل بين نشاطات صناعة السوق وأي نشاطات أخرى يزاولها، وتتوافر لديه المتطلبات التقنية والفنية والأمنية أو أي شرط آخر تقترحه السوق وتوافق عليه الهيئة.
وتضع اللائحة التزامات على صانع السوق، منها الالتزام بتخصيص حساب مركز إيداع (حيثما ينطبق) وحساب مركز مقاصة يقتصر التعامل فيهما بممارسة نشاطات صناعة السوق على ورقة مالية محددة أو أوراق مالية محددة، وفق اتفاقية صناعة السوق، كما يجب أن تكون جميع النشاطات التي يمارسها صانع السوق متوافقة مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وفق “أخبار 24”.
وتأتي موافقة الهيئة على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق لخلق ممكنات تسهل من عمليات التداول، بما في ذلك زيادة كفاءة وحجم السيولة في السوق المالية.