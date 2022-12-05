“هيئة الأفلام” تطلق النسخة المحدثة من “ضوء” لدعم صنّاع الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام، أمس الأحد، إطلاقَ النسخة المحدثة من “ضوء”، على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ وذلك لدعم صنّاع الأفلام السعوديين المحترفين عبر تقديم الدعم النقدي غير المسترد لشركات الإنتاج السينمائي في المملكة.
وتستقبل الهيئة، طلبات المشاركة في البرنامج على مدار العام ابتداءً من الأحد المقبل 11 ديسمبر، على 4 فترات زمنية، حيث تبدأ الفترة الأولى من 11 ديسمبر إلى 31 يناير 2023، والثانية من 1 فبراير إلى 31 أبريل، والثالثة من 1 مايو إلى 31 يوليو، وأخيراً من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر 2023. وفق “أخبار 24”.
ويتكون “ضوء” من مسارين رئيسين؛ أولهما مسار الأفلام الطويلة الذي سيوفر الدعم للأفلام التي لا تقل مدتها عن 40 دقيقة كحدٍّ أدنى، وخُصص المسار الثاني لدعم الأفلام القصيرة التي لا تزيد مدتها على 40 دقيقة كحدٍّ أقصى، ويشمل كلا المسارين فئات الأفلام الروائية، والوثائقية، والرسوم المتحركة.