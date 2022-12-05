بالفيديو.. مختص يكشف أسهل طريقة لحماية البيانات من الاختراق.. ويُحذر من الروابط الوهمية

كشف المختص في الأمن السيبراني فهد الدريبي عن أسهل طريقة لحماية البيانات الشخصية من عمليات الاختراق التي تتم عبر إرسال رابط إلكتروني إلى المستخدم.
وأوضح “الدريبي” لـ”أخبار 24″، أن عملية الاختراق تتم من خلال اكتشاف المخترق لثغرة في المتصفح، وإرسال رابط وهمي للمستخدم عبر وسائل التواصل الحديثة، وما أن يفتحه الشخص حتى يتم نقله للصفحة الخاصة بالمخترق، فيتعطل المتصفح لديه أو الجهاز بشكل كامل.
وأضاف أن المخترق يستطيع تنفيذ أكواد لدى المستخدم، ويبدأ التحكم بالمتصفح أو الجهاز ككل، وبالتالي يمكنه سحب الملفات والبيانات أو إرسال ملفات وبيانات أخرى.
وتابع أن الثغرات التي يتم استغلالها من قِبل المخترقين “الهاكرز” تُعتبر خللاً تقنياً أو فنياً أو برمجياً في إعدادات البرنامج أو التشغيل، مبيناً أنها تُمكّن المخترق من تنفيذ أكواد تساعده على الوصول إلى المعلومات المصرح بالوصول إليها أو التحكم في برنامج أو في النظام ككل.
وأشار “الدريبي” إلى أن أبسط طريقة لتفادي مثل هذا الاختراق هو التحديث المستمر لـ “كروم – الفايرفوكس”، وأيضا تحديث نظام التشغيل سواء ويندوز لينكس أو حتى أجهزة الجوال “أندرويد” أو “آيفون”. وفق “أخبار 24”.
وحذّر من الروابط الوهمية، منوهاً بأن التحديثات الأمنية لا بد من تنزيلها بشكل مباشر حتى لا يكون المستخدم عرضة للاختراق وسحب بياناته.
مختص يكشف أسهل طريقة لحماية #البيانات من #الاختراق.. ويُحذر من الروابط الوهمية#خلك_حريصhttps://t.co/YoZ9uTjrPz pic.twitter.com/n3mzxkImS1
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 4, 2022