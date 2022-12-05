نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. مختص يكشف أسهل طريقة لحماية البيانات من الاختراق.. ويُحذر من الروابط الوهمية
05/12/2022   9:06 ص

بالفيديو.. مختص يكشف أسهل طريقة لحماية البيانات من الاختراق.. ويُحذر من الروابط الوهمية

+ = -
586

كشف المختص في الأمن السيبراني فهد الدريبي عن أسهل طريقة لحماية البيانات الشخصية من عمليات الاختراق التي تتم عبر إرسال رابط إلكتروني إلى المستخدم.

وأوضح “الدريبي” لـ”أخبار 24″، أن عملية الاختراق تتم من خلال اكتشاف المخترق لثغرة في المتصفح، وإرسال رابط وهمي للمستخدم عبر وسائل التواصل الحديثة، وما أن يفتحه الشخص حتى يتم نقله للصفحة الخاصة بالمخترق، فيتعطل المتصفح لديه أو الجهاز بشكل كامل.

وأضاف أن المخترق يستطيع تنفيذ أكواد لدى المستخدم، ويبدأ التحكم بالمتصفح أو الجهاز ككل، وبالتالي يمكنه سحب الملفات والبيانات أو إرسال ملفات وبيانات أخرى.

وتابع أن الثغرات التي يتم استغلالها من قِبل المخترقين “الهاكرز” تُعتبر خللاً تقنياً أو فنياً أو برمجياً في إعدادات البرنامج أو التشغيل، مبيناً أنها تُمكّن المخترق من تنفيذ أكواد تساعده على الوصول إلى المعلومات المصرح بالوصول إليها أو التحكم في برنامج أو في النظام ككل.

وأشار “الدريبي” إلى أن أبسط طريقة لتفادي مثل هذا الاختراق هو التحديث المستمر لـ “كروم – الفايرفوكس”، وأيضا تحديث نظام التشغيل سواء ويندوز لينكس أو حتى أجهزة الجوال “أندرويد” أو “آيفون”. وفق “أخبار 24”.

وحذّر من الروابط الوهمية، منوهاً بأن التحديثات الأمنية لا بد من تنزيلها بشكل مباشر حتى لا يكون المستخدم عرضة للاختراق وسحب بياناته.

بالفيديو.. مختص يكشف أسهل طريقة لحماية البيانات من الاختراق.. ويُحذر من الروابط الوهمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239717.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.