بالفيديو.. “الطوارئ الخاصة” في رئاسة أمن الدولة تنفذ فرضيات اعتيادية

نفذت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، أمس (الأحد)، مجموعة من الفرضيات الاعتيادية.
وظهر أفراد الطوارئ وهم يحملون الأسـلحة مع التمويه بأفرع الشجر، بينما ظهرت مجموعة أخرى وهي تتدلى من طائرات الهيلوكوبتر باستخدام الحبال.
واستعرض الأفراد مهاراتهم في إطلاق النار على مجموعة من الأهداف أثناء مطاردة، إلى جانب القفز عبر الحلقات النارية، وإطلاق القنابل اليدوية.
جانب من الفرضيات الاعتيادية لقوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة. pic.twitter.com/3QcyBFwzdz
— رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) December 4, 2022
وفق “أخبار 24”.