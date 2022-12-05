“هنا المونديال 16″.. مغامرة اليابان تصطدم بـ”كرواتيا”.. والبرازيل تواجه كوريا

تتواصل منافسات مونديال قطر 2022، المُحدد له الاستمرار حتى 18 ديسمبر بمشاركة 32 منتخبًا، ويشهد اليوم (الإثنين) إقامة مباراتين في منافسات دور الـ 16 للبطولة.
وتتواصل الندية والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 لليوم الـ 16، حيث تقام اليوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر 2022، مباراتان في اليوم الـ 16 من مونديال قطر 2022.
اليابان وكرواتيا
يلتقي منتخب اليابان مع نظيره كرواتيا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت المملكة على استاد الجنوب الذي يتسع إلى أكثر من 40 ألف متفرج، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 بالمونديال.وفق “أخبار 24”.
البرازيل وكوريا الجنوبية
يلتقى منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة على استاد 974 الذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، وذلك في إطار منافسات دور الـ 16 بالمونديال.
جدير بالذكر أنه لأول مرة تستضيف دولة عربية منافسات المونديال، وتتم إقامتها على ثمانية ملاعب؛ هي لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب، إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.