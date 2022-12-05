“ملخص مباريات المونديال 15”.. فرنسا وإنجلترا يتأهلان إلى ربع نهائى المونديال

انتهت منافسات اليوم الـ 15 من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت مباراتان لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة، وذلك في إطار دور الـ 16 بكأس العالم
وحفلت مباريات الأحد بالمتعة والإثارة، بعدما انتصر المنتخب الفرنسي على نظيره البولندي فى ليلة تألق النجم الشاب كيليان مبابى، فيما حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره السنغالي ليعبرا إلى دور ربع النهائى.
فرنسا تفوز ومبابى يتألق
حقق منتخب فرنسا فوزًا ثمينًا على بولندا بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
وحجز حامل اللقب في الدور ربع النهائي ليواصل حملة الدفاع عن لقبه الذي حصل عليه في مونديال روسيا 2018.
وافتتح أوليفيه جيرو أهداف المنتخب الفرنسي قبل نهاية الشوط الاول وتحديدًا عند الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من كيليان مبابي.
وأضاف مبابي الهدف الثاني من تسديدة قوية سكنت شباك حارس بولندا تشيزني عند الدقيقة 73.
وعزز مبابي تقدم فرنسا وسجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بعد تمريرة ماركوس تورام في الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع.
وقلص روبرت ليفاندوفسكي الفارق بتسجيله الهدف الأول لمنتخب بولندا من ركلة جزاء عند الدقيقة الأخيرة من المباراة.
إنجلترا تقسو على السنغال
حقق منتخب إنجلترا فوزًا غاليًا على نظيره السنغال، مساء الأحد، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وشهدت الدقيقة 8 خطأ فادحًا من ديالو مدافع السنغال بعد تمريرة للخلف داخل منطقة الجزاء ومحاولة ضغط من إنجلترا لكن ميندي سيطر على الكرة.
وفي الدقيقة 10، كانت هناك عرضية داخل منطقة جزاء السنغال لكن الحارس ميندي أبعد الكرة.
وأهدر منتخب السنغال الهدف الأول في الدقيقة 22، بعد تسديدة من ديا داخل منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في ستونز وتصدي بعدها حارس إنجلترا وسط مطالبة بركلة جزاء.
وترجم منتخب إنجلترا سيطرته لهدف أول في الدقيقة 39، بعد كرة عرضية من بيلنجهام ويقابلها هندرسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.
وفي الدقيقة 45+3 سجلت إنجلترا الهدف الثاني، والذي جاء بعد هجمة مرتدة وانطلاقة من بيلنجهام، الذي أرسلها لفودين حيث مررها بشكل عرضي لهاري كين الذي أنهاها بتسديدة داخل الشباك.
وشهدت الدقيقة 57 تسجيل الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا الثالث بعد كرة عرضية رائعة من فودين ويقابلها ساكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك.
وبتلك النتيجة تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم، ليضرب موعدًا مع فرنسا التي هزمت بولندا بنتيجة 3-1.
وفق “أخبار 24”.