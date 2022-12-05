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رياضة > “عندهم رجلين عندكم رجلين”.. إداري نادٍ سعودي يحفز لاعبيه بعد تأخرهم بنتيجة 0-13
05/12/2022   8:57 ص

“عندهم رجلين عندكم رجلين”.. إداري نادٍ سعودي يحفز لاعبيه بعد تأخرهم بنتيجة 0-13

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شهدت مباراة في دوري الدرجة الأولى لدرجة البراعم “تحت 15 عامًا”، واقعة طريفة بطلها أحد إداريي نادي فيد بين شوطي مباراة فريقه أمام الجبلين.

وحاول الإداري “سالم الزماي” تحفيز اللاعبين بين الشوطين بعد انتهاء الشوط الأول بتأخر فريقه بنتيجة (0-13)، لكن بطريقة طريفة للغاية لتتناقل حسابات على “تويتر” مقطع الفيديو الذي شهد حديث الإداري مع اللاعبين البراعم وسط تفاعل كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

وقال “الزماي” للاعبين: “أنا بسألكم سؤال.. السعودية فازت على الأرجنتين في كأس العالم، المغرب فازت على بلجيكا، اليابان فازت على ألمانيا وإسبانيا، وانتوا ايش مخوفكم من الجبلين؟”.وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “كلكم نفس العمر ونفس الطول، عندكم إيدين اثنين عندهم إيدين، عندكم رجلين اثنين وعندهم رجلين اثنين”.

وبدا أن كلمات الإداري تركت أثرًا داخل نفوس اللاعبين الذين تلقوا 7 أهداف فقط في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بنتيجة (20-0)، علمًا بأن مباراة مرحلة الذهاب كانت انتهت بفوز الجبلين 8-0.

“عندهم رجلين عندكم رجلين”.. إداري نادٍ سعودي يحفز لاعبيه بعد تأخرهم بنتيجة 0-13

رياضة
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