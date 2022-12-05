بعد زيارته لمهرجان الملك عبدالعزيز.. لاعب سلة أمريكي يتجه للاستثمار بصفقات الإبل

أعلن لاعب السلة الأمريكي جمال ماشبون، قدومه إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ من أجل الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المجال والتعرف على هذا النوع من الاقتصاد.
ونوه ماشبون إلى أنه جاء للرياض بدعوة من أحد الأصدقاء وللاطلاع على الفرص الاستثمارية في المهرجان وخصوصاً في ظل ما تشهده من نهضة كبيرة على مختلف الأصعدة، في ظل رؤية المملكة التي شجعت على الاستثمار.
ولفت إلى أنه سمع عن صفقات الإبل التي تصل إلى أرقام عالية، وأنها مجال خصب للاستثمار ليقرر الحضور إلى المهرجان الذي أدهشه بمختلف تفاصيله، مضيفاً: “شاهدت حجم الخدمات التي توفرت في هذه المنطقة من الصحراء، حيث تتنوع الأنشطة التجارية”.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حجم التطور الكبير والاهتمام بهذا الموروث يشجع الكثير من رجال الأعمال في العالم للاستثمار في ظل الأنظمة والقوانين التي تسمح بذلك، مقدماً شكره للقائمين على هذه التظاهرة الاقتصادية التي تشكِّل نواة في عالم الأعمال.