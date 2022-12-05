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جديد المحليات > رئيس الامارات يصل قطر في زيارة رسمية للمرة الأولى منذ 2017
05/12/2022   1:56 م

رئيس الامارات يصل قطر في زيارة رسمية للمرة الأولى منذ 2017

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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لدى وصوله والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، صباح اليوم (الإثنين).

وكان في مقدمة المستقبلين، الممثل الشخصي للأمير، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ،ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، ورئيس الديوان الاميري، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتعد زيارة الشيخ محمد بن زايد الأولى لقطر منذ 2017، وتأتي عقب المصالحة الخليجية التي عُقدت بنهاية عام 2020 وتحسن العلاقات بين الإمارات وقطر.

وبحسب ما جاء في بيان وكالة الأنباء الإماراتية؛ تأتي الزيارة تلبية لدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

كما تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وعقب لقائه أمير قطر، عبر رئيس الإمارات عن تهانيه لأخيه الشيخ تميم والشعب القطري لهذا التميز في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأضاف أنه بحث خلال الاجتماع مع أمير قطر العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

رئيس الإمارات يصل قطر في زيارة رسميةرئيس الإمارات يصل قطر في زيارة رسميةرئيس الإمارات يصل قطر في زيارة رسميةرئيس الامارات يصل قطر في زيارة رسمية

وفق “أخبار 24”.

رئيس الامارات يصل قطر في زيارة رسمية للمرة الأولى منذ 2017

جديد المحليات
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