المملكة تهنئ أطراف المرحلة الانتقالية في السودان بتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري

أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري.
ورحبت الوزارة بهذه الخطوة مبينة أنها ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وأكدت ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان، مجددة دعم المملكة للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار والمباحثات بين أطراف المرحلة الانتقالية.
وفي السياق ذاته رحبت دول مجموعة الرباعية والترويكا (النرويج، المملكة، الإمارات، المملكة المتحدة، أمريكا) بالاتفاق على إطار سياسي مبدئي، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو بناء حكومة مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية.
ودعت الأطراف لحوار شمولي مستمر والتعاون لبناء مستقبل السودان، كما حثت الشخصيات الفاعلة في السودان للانخراط في هذا الحوار بشكل عاجل وبحسن نية.
ونوهت بإعلان المكون العسكري الواضح بالابتعاد عن العملية السياسية والانخراط بشكل بناء في الحوار القائم، مؤكدة دعمها الكامل للآلية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان/اليونيتامس، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية/الإيقاد) في تسهيل هذه المفاوضات.وفق “أخبار 24”.
وأكدت دول الرباعية والترويكا دعمها لهذه العملية التي يقودها السودان، معبرة عن التنديد بالمفسدين الذين يهدفون لتضييق الأفق السياسي وتقويض استقرار السودان والانتقال الديمقراطي.
وشهد السودان اليوم (الإثنين) التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري، والذي نص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.