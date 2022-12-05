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رياضة > صحيفة إسبانية: رونالدو لاعبًا في النصر بداية من 1 يناير
05/12/2022   4:53 م

صحيفة إسبانية: رونالدو لاعبًا في النصر بداية من 1 يناير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصبح لاعبا مع فريق النصر بداية من 1 يناير المقبل.

وأوضحت التقارير وفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية” أن العقد بين رونالدو ونادي النصر سيستمر لمدة موسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن العقد بين قائد البرتغال ونادي النصر سيتضمن حوافز اقتصادية عبر الإعلانات، مما سيضع قائد البرتغال كأعلى رياضي مدفوع الأجر في العالم.

وكان رونالدو قد أنهى علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.

صحيفة إسبانية: رونالدو لاعبًا في النصر بداية من 1 يناير

رياضة
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