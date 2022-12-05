آخر تطورات إصابة ياسر الشهراني

كشفت مصادر صحفية أن لاعب الهلال والمنتخب الوطني ياسر الشهراني سيجري زيارة طبية كل أسبوعين للفريق المعالج له في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، بعد إجرائه عمليتين جراحيتين على إثر إصابته أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ” الرياضية”، أن الأطباء في مدينة الملك عبد العزيز في الحرس الوطني، المشرفين على حالة الشهراني لم يتحدثوا بعد عن موعد عودته للنشاط الرياضي إثر العمليتين، مشيرة إلى أن الحديث عن أي مواعيد الآن لن يكون دقيقًا.
ومن جانبه، أكد غرم العمري، وكيل أعمال الشهراني، أنه من الصعب تحديد موعد عودته للملاعب والمشاركة مع فريقه الهلال.