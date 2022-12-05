إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الإثنين)، إطلاق برنامج تدريبي متخصص لتأهيل معلمين ومعلمات في مجال الأمن السيبراني وحماية الطفل على الإنترنت، ضمن برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني.
وبينت الهيئة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وإكساب المعلمين والمعلمات مهارات الأمن السيبراني، وتنمية المعرفة بالمجال لدى فئات المجتمع، ويسهم في توطين التدريب ونقل الخبرات لدى الكوادر التعليمية في إدارات التعليم بالمملكة.
وأضافت أن البرنامج يشتمل على تنفيذ دورات تدريبية تتضمن “مبادئ في الأمن السيبراني، ومقدمة في أمن الشبكات، وحماية الطفل على الإنترنت” كما يهيئ المعلمين والمعلمات المشاركين فيه لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادات احترافية عالمية في مجال الأمن السيبراني.
ولفت إلى أن البرنامج سينضم إليه مجموعة من المدربين والمدربات المشاركين في تدريب الفئات المستهدفة بمسابقة «مدرستي تبرمج» في مرحلتها الثانية، التي تعد إحدى مبادرات وزارة التعليم الهادفة إلى تنمية ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تنمية المهارات لدى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة من التعليم الحكومي والأهلي والعالمي.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج الذي تنفذه بالشراكة مع وزارة التعليم وبالتعاون مع ذراعها التقني الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت»، يأتي امتداداً لجهودها في تطوير المهارات وتنمية المعرفة في مجالات الأمن السيبراني.
وفق “أخبار 24”.