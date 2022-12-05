بقيمة 43 مليوناً.. 8 مراحل لتنفيذ مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن

كشف تقرير للهيئة العامة للنقل، أن قيمة عقد مشروع تحرير سوق النقـل بالحافلات بين مدن المملكة، تبلغ 42.9 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 8 مراحل.
وذكر التقرير أن الهيئة تسعى من خلال المشروع إلى تنفيذ المهام والأعمال الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 664 بتاريخ 20/11/1440هـ، واستكمال الأعمال اللازمة لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن في المملكة.
ووفق التقرير، تتضمن تلك الأعمال، وضع الشروط والمواصفات الفنية للخدمة، وإعداد عقود الامتياز للمناطق الخمسة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والعمل على تأهيل المتنافسين، وإجراءات الطرح والترسية، والقيام بالأعمال القانونية والمحاسبية اللازمة، وذلك من خلال التعاقد مع مكتب استشاري متخصص لتنفيذ أعمال المشروع.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يتكون من ثمانية مراحل تشمل: خطة عمل المشروع، ودراسة الوضع الراهن، استراتيجية قطاع نقل الحافلات بين المدن، تصميم الشبكة ووضع الشروط والمواصفات، إعداد عقود الامتياز وتجهيز وثائق المنافسة، تأهيل المشغلين وإجراءات ما قبل الطرح، طرح عقود الامتياز للمنافسة والترسية، ومتابعة المرحلة الانتقالية وإغلاق المشروع. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر الأسبوع الماضي توجيهات للهيئة العامة للنقل؛ لاستكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.