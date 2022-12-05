إطلاق 3 مبادرات.. “القصبي” يفتتح أعمال منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني بالرياض

افتتح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في الرياض، اليوم (الاثنين)، أعمال منتدى التعاون الإعلامي العربي الصيني، بمشاركة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي شولي، ورئيس مجموعة الصين للإعلام شين هايشيونغ، وغيرهما.
وفي بداية المنتدى، الذي شارك فيه أكثر من 150 شخصية من قيادات أبرز الوسائل الإعلامية العربية والصينية، رحب “القصبي” بالمشاركين، وأكد أنه يمثل فرصة ثمينة ومنصة واعدة للتشاور والتعارف وتنسيق الجهود لتعزيز التعاون الإعلامي العربي الصيني.
وأوضح أن جمهورية الصين الشعبية شريك موثوق في مجال الإعلام ومختلف المجالات، متطلعاً أن يخرج المنتدى بمبادرات إعلامية جديدة تسهم في تعميق الروابط بين الحضارتين والثقافتين العربية والصينية.
وتضمن المنتدى إطلاق 3 مبادرات للتعاون الإعلامي بين المملكة والدول العربية مع الصين:
مبادرة إنتاج برنامج تليفزيوني مشترك
أطلق هذا البرنامج بالمشاركة بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة ومجموعة الصين للإعلام بعنوان “قلبًا لقلب ويدًا بيد”، تروي حلقاته قصصاً إنسانية واجتماعية لمواطنين سعوديين يعيشون في الصين وصينيين يعيشون في المملكة، ويركز العمل على قصص نجاح مواطني البلدين مع التركيز على الاندماج الثقافي والاجتماعي بينهما.
مبادرة بث الأعمال المرئية الصينية في الدول العربية والعكس
وتهدف تلك المبادرة لتعزيز تبادل نشر المحتوى الثقافي والفني والاجتماعي بين وسائل الإعلام العربية ونظيرتها الصينية بما يسهم في رفع مستوى وعي المجتمع الصيني بالثقافة العربية واطلاع الشعوب العربية على الثقافة الصينية.
مبادرة تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية
تضمنت هذه المبادرة تعزيز تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية والصينية ورفع مستوى الالتزام بحماية مصداقية الأخبار وتبادل الزيارات بين أبرز الإعلاميين في الصين والدول العربية.
وعُقدت خلال الجلسة الثانية من المنتدى ندوة بعنوان “الصين والعالم العربي في مسيرة جديدة” ناقش خلالها المشاركون من كبار مسؤولي الإعلام في المملكة والدول العربية مع نظرائهم الصينيين سبل تعزيز التعاون الإعلامي الصيني العربي وآليات الاستفادة من المنتدى كمنصة لالتقاء الخبرات الإعلامية السعودية والعربية بالخبرات الصينية.
وفق “أخبار 24”.